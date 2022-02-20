Вони просять своїх громадян уникати скупчення людей.

Посольство США у Москві просить американців уникати скупчення людей і мати плани евакуації через загрозу терактів у Росії.

Заява опублікована на сайті дипломатичного представництва.

"За повідомленнями ЗМІ, мали місце загрози нападу на торгові центри, залізничні станції і станції метро, а також інші місця масового скупчення людей у великих містах, включаючи Москву і Санкт-Петербург, а також в районах підвищеної напруженості вздовж кордону з Україною", - повідомили в посольстві.

Також Держдеп перевидав попередження про поїздки в Росію від 2 листопада 2021 року.

Читайте такожНа Банковій відповіли на звинувачення Москви про небажання виконувати Мінські угодиАмериканцям рекомендують утриматися від поїздок до Росії у зв'язку з напруженістю на кордоні з Україною, можливим цькуванням громадян США, пандемією, тероризмом, переслідуваннями з боку співробітників російських служб безпеки, а також довільним застосуванням місцевого законодавства.

"Враховуючи нестабільність ситуації, що зберігається, громадянам США настійно рекомендується утримуватися від поїздок наземним транспортом з Росії в Україну через цей регіон. Крім того, по всій Росії іноземці можуть стати жертвами цькування, в тому числі за допомогою нормативних актів, спрямованих конкретно проти іноземців", - йдеться в повідомлення.

Загострення на Донбасі і загроза вторгнення РФ в Україну

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Пізніше стало відомо, що ролики терористів пасічника і Пушилін записали за кілька днів до ескалації ситуації.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижнями.

У свою чергу бойовики звинуватили ЗСУ в провокаціях і обстрілах окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну ближчим часом.