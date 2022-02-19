Камала Гарріс заявляє, що Росія з одного боку поширює дезінформацію, пропаганду і брехню, а з іншого - зосереджує війська біля України та вчиняє провокації.

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявляє, що Росія використовує добре відому "методичку" для посилення агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гарріс сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Віце-президент США зазначила, що Росія має "методичку" - сценарій, як здійснювати агресію.

"І ця "методичка" досить добре відома нам усім. Росія посилатиметься на необізнаність та невинність. Вона створить штучні підстави для вторгнення. І зосередить війська у всіх на видноті. Ми зараз отримуємо повідомлення, що, схоже, відбуваються провокації. І ми бачимо, як Росія розповсюджує дезінформацію, брехню і пропаганду", - наголосила Гарріс.

При цьому, як підкреслила віце-президент США, країни Заходу продумано і скоординовано будуть поширювати правду і виступати єдиним голосом.

Як наголосила Гарріс, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, НАТО й інші партнери були і залишаються відкритими для серйозного дипломатичного діалогу з РФ.

Вона нагадала, що Росії були запропоновані конкретні пропозиції для обговорення безпекових питань.

"Ми заохочували Росію до взаємодії через НАТО, ОБСЄ, ООН і в рамках двосторонніх діалогів. Ми сумлінно взаємодіємо. А Росія продовжує стверджувати, що готова до діалогу, але одночасно звужує простір для дипломатії. Її дії не співпадають зі словами", - наголосила Гарріс.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Байден висловив упевненість, що президент Володимир Путін ухвалив рішення про подальше вторгнення російських військ в Україну найближчими днями. За його словами, вздовж кордонів України розміщено понад 150 тисяч російських військових.

При цьому Байден вкотре заявив про готовність західних країн запровадити серйозні санкції проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну. Він повторив, що російська влада може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.

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