Уряд постановою від 16 травня затвердив зміни до порядку вручення повісток.

Кабінет міністрів України змінив порядок вручення повісток. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою № 560 від 16 травня 2024 року. Тепер повістки зможуть виписувати цілодобово.

"Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України", – йдеться у документі.

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки є:

Відео дня

вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення або ознайомлення з її змістом, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

надсилання повістки засобами поштового зв’язку.

Мобілізація по-новому

Представниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Альона Кузіна зазначила, що за новим законом про мобілізацію місця, де можуть вручати повістки, суттєво не змінилися. За її словами, її можуть вручити за місцем роботи, проживання та у громадських місцях, адже ці способи є законними.

Водночас військкомати передали до Національної поліції інформацію про щонайменше 94,5 тисяч осіб, які ухиляються від явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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