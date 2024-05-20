У низці регіонів поліція відмовилась надати інформацію журналістам стосовно звернень від ТЦК щодо пошуку ухилянтів.

Військкомати передали до Національної поліції інформацію про щонайменше 94,5 тисяч осіб, які ухиляються від явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Такі дані оприлюднило видання OBOZ.UA, посилаючись на інформацію, отриману від обласних главків Нацполіції.

Зазначається, що найбільше звернень щодо ухилянтів від ТЦК до поліції надійшло у Дніпропетровській області. За перші чотири місяці 2024 року – 38 282. З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

До поліції Чернігівщини надійшло 9115 звернень ТЦК для встановлення місця перебування та доставлення ухилянтів. З них 1429 осіб було знайдено та доправлено до територіальних центрів.

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На Харківщині до поліції надійшла інформація про 4664 ухилянта – правоохоронці встановили та доставили 1954 осіб до районних військкоматів. В Івано-Франківській області зареєстровано 2328 звернень від ТЦК, вже знайдено та доправлено туди 1814 чоловіків.

На Житомирщині облік звернень від ТЦК щодо встановлення місцеперебування та доставлення ухилянтів з 15 листопада 2023 року здійснюється відповідно до нового алгоритму взаємодії Нацполіції та ТЦК. Станом на кінець квітня в поліцію передали дані про 8289 жителів регіону, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 2452 з них вже доправлено правоохоронцями до ТЦК.

У Полтавській області до поліції надійшло звернення щодо 7433 ухилянтів, з них знайдено та доставлено до ТЦК 2591.

Правоохоронці Рівненської області повідомили про 9832 ухилянтів, 1828 з яких вдалося розшукати та доправити до військкоматів, на Вінниччині від військкомів "бігають" 7288 місцевих жителів, з них 2325 – вже виявили. На Кіровоградщині поліція зареєструвала 5955 відповідних звернень від ТЦК, але кількість знайдених ухилянтів невідома. Аналогічно – Хмельницький регіон, де відомо про 1085 звернень про ухилянтів, але інформації про виявлених не надано.

Відмовилися надати виданню дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей. Аргументували це різними причинами: у відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо.

Заступник начальника ГУНП у Чернівецькій області Святослав Кишлар у відповіді на інформаційний запит повідомив, що підрозділи ГУНП не ведуть облік осіб, які ухиляються від явки до ТЦК або від проходження військової служби під час мобілізації.

На Одещині на запит відповіли кілька районних відділів поліції. Зокрема, правоохоронці Подільська розповіли про 255 звернень від ТЦК та 127 ухилянтів, яких вже розшукали. У Болградському районному відділі надати інформацію відмовилися, посилаючись на те, що вона є службовою.

Ще кілька ГУНП взагалі не відповіли на інформаційні запити – це Головні управління Нацполіції у Сумській, Київській, Закарпатській та Львівській областях.

У прифронтовій Запорізькій області, частину якої окуповано, військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів. З них – 20 031 знайдено та доставлено до ТЦК.

У публікації наголошується, що реальна кількість осіб, які ухиляються від мобілізації, може відрізнятися від зазначеної у відповідях управлінь Нацполіції, оскільки військкоми могли ще не передати правоохоронцям усі відповідні дані.

"Однак різниця вже точно не мільйон (-и), як із піною біля рота стверджують російські пропагандисти", - йдеться у статті.

Оновлення облікових даних військовозобов’язаними: що потрібно знати

18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію.

Усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані, з'явившись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+".

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