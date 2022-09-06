Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши Москві 85 мільярдів євро, другим іде Китай.

Росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти Україні.

Про це свідчить дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), пише Spiegel.

Зокрема, доходи Росії від експорту нафти, газу й вугілля за перші шість місяців повномасштабної війни проти Україні склали близько 158 мільярдів євро, що значно перевищує витрати на вторгнення, які оцінюються в 100 мільярдів євро.

Відео дня

Євросоюз був найбільшим покупцем російського викопного палива, заплативши країні-агресору 85 мільярдів євро, другим іде Китай із 35 мільярдами євро.

Серед країн ЄС найбільшим клієнтом Росії стала Німеччина, котра заплатила 19 мільярдів євро. Це зробило її ще й другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі після Китаю.

Незважаючи на падіння обсягів експорту енергоресурсів, Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, зазначає аналітик CREA Лаурі Міллівірта.

"Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити мита або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів", – наголосив Міллівірта.

Як повідомляв УНІАН, видання Reuters у своєму матеріалі написало, що російська економіка уникла краху, який багато хто передбачав після 24 лютого. Підвищення цін на експорт нафти пом'якшили вплив, але деякі все ж відчули на собі їх вплив. Високі світові ціни на енергоносії допомогли Кремлю скоротити бідність і нерівність, незважаючи на нищівні західні санкції та інфляцію.

Наразі для багатьох росіян за останні шість місяців мало що змінилося - вони відпочивають за кордоном, купують Західні товари, скаржаться на інфляцію, дивляться телевізор і підтримують Путіна.

Враховуючи, що ціни на енергоносії залишаться високими, навіть незважаючи на те, що країни ЄС намагаються відмовитися від російського газу і нафти, державна скарбниця продовжить поповнюватися.

Вас також можуть зацікавити новини: