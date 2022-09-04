Це може бути по аналогії з зерновою угодою.

Туреччина може стати посередником у протистоянні навколо Запорізької атомної станції.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента Туреччини, про це йшлося під час телефонної розмови Ердогана з президентом РФ.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина може зіграти роль посередника у питанні Запорізької АЕС, як вона зробила в експорті зерна", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу РФ відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Сьогодні, 3 вересня, після обстрілів російськими окупантами енергоблок №5 ЗАЕС о 19:35 був відключений від енергомережі.

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