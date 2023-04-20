Матернова заявила, що для неї "велика честь" представляти Євросоюз в Україні у ролі наступного посла.

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила своє призначення на посаду нового посла Євросоюзу в Україні.

Відповідне повідомлення дипломат розмістила у Твіттері. Матернова, яка є представницею Словаччини, у публікації зазначила, що для неї "велика честь" представляти Євросоюз в Україні у ролі наступного посла.

На призначення відреагував і словацький прем’єр-міністр Едуард Гегер. Він заявив, що це добре не тільки для Словаччини, але також для ЄС і України.

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"Я переконаний, що завдяки вашим знанням і цінному досвіду ви станете великою перевагою для всієї команди в Києві", – зазначив Гегер у Твіттері.

Новий посол ЄС в Україні

19 квітня стало відомо, що новим послом Євросоюзу в Україні мають призначити заступницю генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріну Матернову. На цю посаду вона може заступити в вересні 2023 року.

В даний час Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС. Вона також підтримує тісні контакти з українською владою.

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