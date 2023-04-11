Заступник міністра очікує, що зі зміною посла підтримка України з боку Німеччини зміцниться.

Влітку Берлін проведе ротацію посла в Україні – Анку Фельдгузен, що працює в Києві з 2019 року, замінить Мартін Єгер, німецький посол в Іраку, повідомив заступник голови МЗС України, екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю RND.

Мельник зазначив, що у нового посла не буде перехідного етапу в роботі. Заступник міністра очікує, що зі зміною посла підтримка України з боку Німеччини зміцниться.

"Я дуже добре знаю Анку Фельдгузен, ми навіть дружили. Я також особисто знаю пана Єгера, але не настільки добре. Перш за все я знайомий з ним як колишнім держсекретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку. Він зараз повернеться з країни, де було багато викликів, в тому числі військового характеру. Сподіваюся, він допоможе Україні ще більше закріпити підтримку Берліна і зробити цей процес незворотнім", - прокоментував Андрій Мельник.

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Андрій Мельник про Німеччину

Андрій Мельник, дипломат з 27-річним стажем, протягом 7,5 років (до липня 2022 року) виконував обов'язки надзвичайного і повноважного посла України в Німеччині – це значно довше від звичайних для послів 4-6 років роботи. З листопада він є заступником глави міністра закордонних справ. На посаді посла Мельник різко критикував політику Берліна щодо допомоги Україні, зокрема, повільні поставки озброєння.

Напередодні в інтерв'ю він заявив, що зволікання Німеччини з передачею зброї на початку повномасштабної війни пов'язане, в тому числі, з тим, що німці не хотіли бачити Україну як повноправний суб'єкт, який може боротися.

Він також висловлював думку, що німці навряд чи фундаментально змінять свою думку про Росію і перестануть рахуватися з її "величчю".

Мельник також зазначав, що у ФРН існує думка, що країна зробила вже більш, ніж достатньо для того, щоб допомогти Києву.

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