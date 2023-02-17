Вранці Рютте відвідав Стіну пам'яті в українській столиці, де поклав вінок, пізніше він зустрінеться з українським президентом.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув з візитом до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило видання NOS. Зазначається, що сьогодні вранці Рютте відвідав Стіну пам'яті в українській столиці, де поклав вінок. Пізніше сьогодні він відвідає Зеленського. Востаннє прем'єр-міністр відвідував Київ та деокуповану Київщину в липні минулого року.

Повідомляється, що разом з Рютте в Україну приїхала міністер зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лієсьє Шрайнемахер.

Відео дня

Планується, що після зустрічі із Зеленським Рютте та Шрайнемахер відвідають прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вони також з’їздять на пошкоджений енергетичний об’єкт.

Допомога Україні від Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, цього року уряд Нідерландів запланував витратити на допомогу Україні 2,5 млрд євро.

Крім того, Нідерланди разом з Німеччиною та Данією закуплять для України щонайменше 100 танків Leopard 1A5, вироблених у 1980-х роках, однак вони ще можуть потребувати ремонту.

Нещодавно видання WELT повідомило, що Нідерланди та Данія не будуть передавати Україні танки Leopard 2.

А днями у Міністерстві оборони Нідерландів анонсувало передачу Україні 20 тисяч снарядів для цих танків.

Вас також можуть зацікавити новини: