Уряд ще однієї країни все ще не прийняв рішення.

Нідерланди і Данія відмовилися передавати Україні німецькі танки Leopard 2.

"Уряди Нідерландів і Данії оголосили, що жодна з країн не буде поставляти Leopard 2. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, наприклад, заявив, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччині Leopard 2, які досі використовувалися в німецько-голландському батальйоні. Відповідаючи на питання, Ден Хааг сказав, що дані танки недоступні для України", - пише видання WELT.

Відзначається, що відповідне рішення було прийнято в ході тісних консультацій між Нідерландами і Німеччиною.

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У Данії також розповіли виданню, що не братимуть участі в танковій коаліції. "Очевидно, в якості компенсації за вихід з коаліції Leopard 2 Нідерланди і Данія вносять фінансовий внесок у ремонт 100 танків Leopard 1 на промислових складах Німеччини", - зазначає видання.

Крім того, журналісти бачать ознаки того, що Фінляндія теж не збирається передавати Україні Leopard до вступу в НАТО.

Танки для України

Наприкінці січня в Міноборони Данії заявили, що поки не планують передавати Україні свої танки. Однак нещодавно з'явилася інформація про те, що Данія може незабаром передати Україні списані танки Leopard 1A5.

На початку року в Нідерландах оголосили, що готові оплатити Leopard для відправки в Україну в рамках коаліції союзників.

Про готовність передати Україні німецькі танки заявляли і в Фінляндії, але тільки за умови, що першими це зроблять союзники. Рішення все ще не прийнято.

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