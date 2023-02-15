Допомогу з боку уряду Нідерландів анонсувала глава Міноборони Кайса Оллонгрен.

Глава Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен анонсувала надання Україні 20 тисяч снарядів для бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Раніше в уряді також прокоментували питання передачі винищувачів F-16 Україні.

Чиновниця заявила про безглуздість постачання танків без наявності відповідних снарядів для роботи машин на полі бою, пише De Telegraaf.

"Це вкрай важливо. Немає особливого сенсу поставляти тільки танк. Ми повинні надати повний пакет послуг. Крім навчання українських солдатів, необхідні боєприпаси і запасні частини", - заявила вона.

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Міністр вказала, що хоча Нідерланди не можуть допомогти Києву передачею власних танків, Амстердам все ж готовий зробити свій внесок у так звану "танкову коаліцію": країна дасть Україні запчастини, боєприпаси, а також допоможе у навчанні українських військових.

"Разом ми зможемо забезпечити те, що потрібно Україні", - заявила Оллонгрен.

При цьому міністр не виключила, що орендовані у Німеччини танки все ж будуть відправлені в Україну. Однак наразі таких поставок точно не буде, сказав вона.

Відмова Нідерландів передавати Україні орендувані Leopard 2

Відзначимо, що на тлі активізації зусиль партнерів по створенню так званої "танкової коаліції" після офіційного дозволу Німеччини на реекспорт Leopard 2 Києву - Нідерланди та Данія стали єдиними країнами, які відмовилися допомагати Україні танками.

Зокрема, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив, що зараз Амстердам орендує у Німеччини 18 танків Leopard 2. Однак він виключив можливість передати їх Києву після відповідних обговорень з німецьким урядом. У Данії також відмовилися давати Україні танки, натякнувши на фінансову компенсацію за таке рішення.

Тим часом українські військові показали свої маневри на танках Leopard 2 в рамках навчань у Німеччині, а уряд Польщі заявив, що разом з партнерами сформувало перший танковий батальйон для України.

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