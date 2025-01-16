Країни планують укласти угоду про поглиблення відносин у сфері оборони й посилення економічних зв’язків.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер приїхав в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Це сталося за кілька днів до повернення обраного президента США Дональда Трампа в Білий дім, пише The Guardian.

Зазначається, що дві країни планують укласти угоду про партнерство для поглиблення існуючих відносин в оборонній сфері і розглянуть можливість подальшої військової допомоги Києву "на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку".

Видання нагадує, що Зеленський закликав західних союзників продовжувати надавати довгострокову військову підтримку Україні, попередивши, що відмова "лише призведе до ще більшої агресії, хаосу та війни".

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Очікується, що Стармер і Зеленський обговорять, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.

"Амбіції Путіна вирвати Україну з наших найближчих партнерів були монументальним стратегічним провалом. Натомість ми ближчі, ніж будь-коли, і це партнерство виведе цю дружбу на новий рівень", - сказав Стармер.

Видання зазначає, що візит Стармера відбувся після того, як він обговорив перспективи війни в Україні після повернення Трампа із президентом Франції Еммануелем Макроном у Чекерсі минулого тижня. Зокрема, лідери держав обговорили важливість надання Україні гарантій безпеки.

Україна та Велика Британія також мають на меті посилити економічні зв’язки в невійськових сферах, таких як наука та технології. А також Стармер, за інформацією видання, оголосить про виділення 40 мільйонів фунтів стерлінгів на економічне відновлення, яке "створить нові можливості для британських компаній".

Фінансування буде спрямовано на підприємства, які підтримують зелену економіку і маргіналізовані групи, включаючи жінок і ветеранів. Воно ґрунтується на підтримці, яку Велика Британія вже надала Україні в розмірі 12,8 млрд фунтів стерлінгів, включаючи 7,8 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги та поточної підтримки енергетичної інфраструктури, йдеться у публікації.

"Завдяки цьому партнерству ми створюємо сильну економіку, яка працює на користь британського народу, безпечну країну, яка захищає наші інтереси вдома та за кордоном, і процвітаюче суспільство", - зазначив Стармер.

Оновлено 10:15. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав у Києві премʼєр-міністра Стармера. Він наголосив, що "це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями".

"Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері", - наголосив Залужний.

Але найголовніше очікування, додав він, - це "підписання важливої Угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, яка охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури".

Також, за словами посла, планується відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства - інструменту, який дозволить "ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці".

Залужний опублікував фото зі Стармером.

Візит Стармера в Україну і його мета: що відомо

Як повідомляв раніше УІНАН, візит Стармера в Україну нещодавно анонсували зіхадні ЗМІ. Він планував обговорити можливість розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Раніше про намір Стармера відвідати Україну повідомляв президент України Зеленський.

Напередодні стало відомо, що Британія та Франція обговорюють відправку миротворців в Україну. Представники Даунінг-стріт і Єлисейського палацу провели переговори з цього приводу. Повідомляється, що прем'єр-міністр Великої Британії Стармер та президент Франції Еммануель Макрон розглядають ідею відправки британських та французьких солдатів до України як миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни.

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