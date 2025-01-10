Стармер підтримав ідею Макрона про розміщення миротворців в Україні.

Найближчими тижнями Україну відвідає прем’єр-мінстр Великої Британії Кір Стармер. В його планах обговорити можливість розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Це буде перший візит Стармера до України, відколи він став прем’єр-міністром, пише Bloomberg.

Раніше про намір Стармера відвідати Україну повідомив президент Володимир Зеленський, але не уточнив, коли це буде. Джерела Bloomberg кажуть, що це станеться у найближчі тижні.

"Цю ініціативу розпочав Еммануель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально про це поговорю з прем’єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде в Україні, і ми поговоримо", – сказав Зеленський журналістам увечері в четвер.

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Джерела журналістів стверджують, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі зі Стармером також обговорили потенціал спільних миротворчих сил в Україні. Перспективи цього варіанту залежатимуть від характеру мирної угоди, яку буде укладено між Україною та Росією.

Миротворці в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, ідея розміщення західних миротворців активно обговорюється на Заході протягом останніх тижнів. Адже такий варіант зокрема передбачає "план Келлога", радника Трампа з питань України.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що західні миротворці справді можуть з’явитися на лінії розмежування вже восени цього року. На його думку, Трампу є чим натиснути на Путіна, аби схилити до цього варіанту.

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