Локацію та точний час початку заходу тримали в секреті до її початку.

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію за підсумками 2023 року.

Офіс президента анонсував захід вчора, 18 грудня. Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

"Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації", - додали в ОП.

З міркувань безпеки точний час та локацію проведення прес-конференції не називали аж до початку заходу. За даними деяких західних ЗМІ, вона розпочнеться після 16:00. Онлайн-трансляція прес-конференції Зеленського доступна для перегляду нижче.

Прес-конференція Зеленського на початку року

Нагадаємо, що 24 лютого цього року відбулася попередня підсумкова прес-конференція президента. Під час розмови з журналістами президент відповів на низку питань, серед яких умови для дипломатичної фіксації війни, "мирний план" Китаю й бажання лідера Туреччини Таїпа Ердогана організувати переговори між Україною й Росією.

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