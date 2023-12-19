Сьогодні в застосунку "Дія" запрацює послуга купівлі-продажу авто за 15 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на події презентації нових послуг "Дія.Саміт".
"Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу авто у "Дії". Можна буде купити або продати авто через смартфон й отримати новий техпаспорт і номери. І сьогодні уряд представить це в деталях", - заявив Зеленський.
Крім того, він зазначив, що застосунок "Дія" - це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Всього застосунком наразі користуються 20 млн українців.
"Кожен із понад 130 онлайн-сервісів у "Дії" означає, що прибрано понад 130 можливостей взяти хабарі. І цей позитивний ефект вимірюється в мільярдах, які українці зберегли для себе", - сказав президент.
Нові послуги в "Дії" – останні новини
У листопаді в "Дії" створили можливість оплатити штраф за адміністративне правопорушення в державному застосунку.
З 15 листопада українці можуть замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в застосунку "Дія". Послуга доступна як для водіїв-новачків, так і для автовласників, які хочуть змінити пластикове посвідчення.