Український лідер заявив, що його власні дружина й діти вирішили залишитися в Україні під час війни. Для нього це важливо, як для президента.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, як рік війни з Російською Федерацією змінив його особисті стосунки в сім'ї. Як відомо, крім ролі українського лідера, президент також виховує в спільному шлюбі з дружиною Оленою двох дітей: дочку Олександру й сина Кирила.

Як зазначив Зеленський під час прес-конференція "Лютий. Рік незламності"., йому нескінченно пощастило з сім'єю й державою, проте часу на близьких людей через постійну зайнятість у нього катастрофічно мало.

"Я їх люблю. Безумовно. Свою дружину. Мої діти - головні люди для мене. Нечасто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу", - сказав він.

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Він додав, що пишається своєю дружиною, яка робить все заради їхніх спільних дітей та держави. Також Зеленський жартівливо відзначив, що сподівається на те, що турбота Олени також стосується і його самого.

"Ну, хотілося б, щоб і трішки заради мене, звичайно. Ну, я так вже, жартую", - зазначив Зеленський.

Також український лідер заявив, що наразі його діти перебувають в Україні, адже це для нього важливо, як для президента.

"Головне, щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні. Що вони навчаються в українських вишах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього: коли ти проти воюючої держави, – щоб твої діти були тут, тому що держава тут, тому що гинуть тут наші хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут, і твоя дружина. Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. І я пишаюся, що мені так нескінченно пощастило з сім'єю і з державою", - підкреслив президент.

Теплі стосунки між президентом Зеленським та його першою леді

Зазначимо, що повномасштабна агресія РФ в Україні лише зміцнила шлюб лідера країни Володимира Зеленського з його дружиною Оленою, попри те, що вона від самого початку була проти ідеї свого чоловіка балотуватися в президенти.

Парочка регулярно з'являється на офіційних заходах разом і підбирає стильні образи, щоб ще більше доповнювати один одного. Нещодавно ефектними образами подружжя Зеленських відзначилося під час візиту лідера США Джо Байдена до Києва.

Також нещодавно Зеленський зворушив українців своїм чуттєвим привітанням коханої дружини з днем народження. 6 лютого першій леді України виповнилося 45 років. На честь цього президент України присвятив їй дуже особистий вірш.

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