Очільниця "уряду" ЄС проведе зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Про це вона повідомила у своєму мікроблозі Twitter.

"Приємно повернутися до Києва. Де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тому, це гідне місце для відзначення дня Європи", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона привітала рішення президента України Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи в Україні.

Відео дня

Президент Єврокомісії також опублікувала фотографію з платформи залізничного вокзалу Києва, де її зустрічав заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс.

Відомо, що сьогодні фон дер Ляєн проведе зустріч з Зеленським.

Зеленський пропонує змінити дату Дня перемоги

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Зеленський підписав указ, яким установив, що День Європи в Україні щороку відзначатиметься 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

Також Зеленський пропонує Верховній Раді зробити 9 травня робочим днем, а 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років - вихідним.

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