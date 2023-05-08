Президент підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи.

Президент Володимир Зеленський пропонує 8 травня відзначати в Україні День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Водночас він підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи - свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, що оприлюднене Офісом глави держави.

Президент зазначив, що 8 травня українці мають разом з Європою відзначати перемогу над нацизмом.

Відео дня

"Ми повертаємо нашій державі чесну історію без ідеологічних домішок. Саме 8 травня більшість народів світу згадує велич перемоги над нацизмом. Саме 8 травня світ вшановує памʼять усіх, чиї життя забрала та війна. Саме 8 травня набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз українці разом з іншими народами знищують аналогічне зло.

"На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета – поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми бʼємося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою. І ми переможемо", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється за майбутнє – і своє, і всієї Європи, усього вільного світу.

"Зараз, як і 80 років тому, ми спираємося на спільну силу вільних народів і знаємо, що разом із ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що чесна пам’ять про минуле завжди зміцнює віру в майбутнє.

"Сьогодні, віддаючи належне найбільш важливій перемозі ХХ століття, ми всі чекаємо та наближаємо новий великий день – нової перемоги. Нашої перемоги. День перемоги України. Безумовно, спільної. Яку ми здобудемо разом з усіма, хто нам зараз допомагає", - підкреслив Зеленський.

8 та 9 травня в Україні

Як відомо, Верховна Рада України у 2015 р. ухвалила Закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років". Законом запроваджено відзначення 8 травня Дня пам’яті та примирення, 9 травня - Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.

Вас також можуть зацікавити новини: