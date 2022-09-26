Лукашенко прямо сказав, що Європа повинна зрозуміти і прийняти необхідність співпрацювати з Росією і Білоруссю.

Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком сказав, що хоче поваги від Європи.

Диктатори провели зустріч, на якій, судячи з офіційного повідомлення, обговорили в тому числі поставки продовольства і добрива. Лукашенко прямо сказав, що Європа повинна зрозуміти і прийняти необхідність співпрацювати з Росією і Білоруссю.

"З повагою [повинні] до нас ставитися", - додав Путін. Відео дня

"Ми, слов'яни, з ними розмовляти не будемо без цього. Приниження ніхто терпіти не буде", - погодився з президентом Росії Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Лукашенко здійснив неанонсований візит до Росії. На зустрічі з Путіним самопроголошений президент Білорусі говорив про "непростий період".

Раніше Лукашенко запевняв, що в Білорусі мобілізації не буде. "Не буде ніякої мобілізації. Це брехня", - сказав диктатор.

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