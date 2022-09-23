Він каже, що плани про мобілізацію в Білорусі - "брехня".

Олександр Лукашенко, який мовчазно втягнув Білорусь у війну проти України, запевняє, що в РБ мобілізації не буде.

Він каже, що мобілізація йде лише в Росії, передає "Белта".

"Ця мобілізація в Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і у нас ... а якщо не буде?"- виголосив спіч у своєму стилі Лукашенко.

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"Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм же за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось вчепитися. Не буде ніякої мобілізації. Це брехня", - додав він.

Загрози з боку Білорусі

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вторглися в Україну, зокрема, з білоруської території.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну з території Білорусі військові РФ запускають ракети по території низки українських міст.

31 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що якісь "незрозумілі рухи Білорусі", з точки зору стратегічних рухів, можна було очікувати на перших тижнях війни.

У Білорусі біля кордону з Україною 8-14 вересня провели військові навчання спільно з Росією та іншими країнами ОДКБ.

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