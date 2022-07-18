За словами Смирнова, будуть проведені перевірки, за результатами яких президент прийме рішення.

Радник Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Про це заявив радник ОП Андрій Смирнов в ефірі національного телемарафону, пише ТСН.

"Мова про звільнення цих двох посадових осіб (генпрокурора та глави СБУ - ред.) поки що не йде. Мова йде про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову Служби безпеки тимчасово усунено від виконання обов'язків", - заявив він.

За словами Смирнова, будуть проведені перевірки, за результатами яких президент прийме рішення про внесення до парламенту подання про надання згоди про звільнення генпрокурора та голови СБУ. На думку Смирнова, Венедіктову та Баканова відсторонили задля того, щоб унеможливити їхній потенційний вплив на розслідування.

"Всі достатнього довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих двох органів з очищення цих органів від колаборантів і державних зрадників. Втім на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти фактично пачками таких людей в кожному з цих органів. Задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються і працівників СБУ, які підозрюються в співпраці з Росією і так само, що стосується прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення", - додав він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова.

Глава держави заявив, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

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