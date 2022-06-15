Національна поліція запобігла теракту проти керівництва України.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує прес-служба МВС.
За його словами, правоохоронці щодня отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.
"І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше", - заявив Єнін.
Замахи на керівництво України - що відомо
Наприкінці березня в Міноборони заявили, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – сказав радник міністра оборони Маркіян Лубківський і додав, що всі докази надано Міжнародному суду.
За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.
Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.