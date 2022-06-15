Більше інформації про те, хто був замовником та винонавцем, обіцяють розповісти після перемоги.

Національна поліція запобігла теракту проти керівництва України.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує прес-служба МВС.

За його словами, правоохоронці щодня отримують інформацію про різних підозрілих осіб від цивільного населення, що допомагає проводити контрдиверсійні заходи.

"І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше", - заявив Єнін.

Замахи на керівництво України - що відомо

Наприкінці березня в Міноборони заявили, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – сказав радник міністра оборони Маркіян Лубківський і додав, що всі докази надано Міжнародному суду.

За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

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