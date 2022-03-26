Україна передала всі докази Міжнародному суду.

Бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це в інтерв'ю CNN розповів радник Міністра оборони України Маркіян Лубківський.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – сказав Лубківський і додав, що всі докази надано Міжнародному суду.

Радник міністра оборони зауважив, що українська розвідка відстежувала бойовиків в Україні та за її межами, кілька з них були ліквідовані всередині країни.

Раніше Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

У ГУР МОУ нагадували, що ПВК "Вагнер" - російська військова структура, яка комплектується найманцями. Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності.

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