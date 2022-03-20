Організація замахів на перших осіб України є частиною стратегії окупантів, зазначають у розвідці.

За даними української розвідки, 20 березня до України почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

Про це розвідка при Міноборони України повідомила у своєму Телеграм-каналі.

"Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додають, що організація замахів на перших осіб України є частиною стратегії окупантів.

Раніше Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже понад десять спроб замахів на його життя.

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