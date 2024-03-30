За його словами, Брак Обама "не був сильний проти нього", коли Путін захопив Крим у 2014 році.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Джо Байден з обережністю ставиться до можливості ядерної атаки з боку Росії.

В інтерв'ю газеті The Washington Post він висловив думку, що Путін не став би ризикувати обміном ядерними ударами, але він визнав, що російський лідер непередбачуваний.

"Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати вам, що він робитиме. Ось чому Байден обережний", - пояснив президент.

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Зеленського переконаний, що Путіна слід було зупинити раніше. За його словами, Барак Обама "не був сильний проти нього", коли Путін захопив Крим у 2014 році.

"Європа хотіла мати безпеку на кордоні та велику торгівлю з Росією. Це відкрило шлях до війни з Україною. Він захопив Крим, і жодної реакції не було. Ніхто його не відштовхнув. Ніхто його не зупинив", - сказав він.

Зеленський вважає, що відправка війська США в Україну для стримування вторгнення в лютому 2022 року могла бути єдиним способом запобігти війні.

"Путін хитрий, але він не розумний. Коли ти б'єшся з розумною людиною, це бій за правилами. Але коли б'єшся з хитрою людиною, це завжди небезпечно", - додав український лідер.

За якої умови Путін піде на переговори

Президент України Володимир Зеленський припустив, що втрата російським диктатором Володимиром Путіним українських земель, окупованих з 2022 року, змусить його піти на діалог. Водночас, зараз, на думку глави української держави, Путін не хоче жодного діалогу.

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