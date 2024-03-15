Мова йде про перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет.

У Європі з 2015 року розгорнута американська система протиракетної оборони вищого ешелону, а з 2022 року для протидії ядерним загрозам повноцінно працює два основні елементи протиракетної оборони США Aegis Ashore, які розміщені у Польщі та Румунії.

На питання, чи зможе система ПРО США у Європі перехопити міжконтинентальні балістичні ядерні ракети, запущені по Україні, варто сконцентруватися саме на можливостях цих двох Aegis Ashore, пише Defense Express.

Зазначається, що ці два об'єкти під назвою Aegis Ashore, один у Румунії у Девеселу, другий у Польщі у Редзіково, ще у 2020 році мали отримати останню версію спеціальної ракети Standard Missile – 3 (SM-3). Самі вони є фактично наземними комплексами, які повторюють частину ракетних есмінців Aegis класу Arleigh Burke.

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За словами авторів, "польський" комплекс знаходиться у 500 км від кордону з Україною та у 1000 км від Києва, а "румунський" у 380 км та 850 км відповідно. За наявною інформацією, номінальне покриття обох Aegis Ashore не лише перекривають Україну, а заходять далеко у межі РФ, перевищуючи офіційно оголошену дальність ракети SM-3 у 1200 км.

"Важливо те, що мова йде про перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, які під час польоту підіймаються вже у космос на висоти понад 1000 км – у рази вище за висоту орбіти МКС. Мова йде про такі ракети, як "Тополь", його модернізації "Ярс", Р-36М2 "Воєвода" чи модернізаціяї "Сармат" та інших", – йдеться у статті.

Зазначається, що у такому випадку будь-який пуск навіть однієї такої ракети, по-перше, майже одразу буде зафіксований, бо цим займається критично важливий елемент ядерного стримування. По-друге, таку ракету будуть намагатися максимально швидко збити. Бо, чим довше летять міжконтинентальні балістичні ракети, тим складніше стає їх збивати, коли починається процес розділення бойових частин та випуск хибних цілей.

"Саме тому Aegis Ashore насправді прикриває не Україну, а накриває частину позиційних районів російських міжконтинентальних балістичних ракет 7-ї, 14-ї, 28-ї та 54-ї ракетних дивізій озброєних "Ярсами". Тобто, збивати будь-яку запущену міжконтинентальну ракету з РФ будуть намагатися максимально швидко", – заявляють автори.

За їхніми словами, це зумовлює максимальну автоматизацію роботи Aegis Ashore з мінімальною участі людини, реакція якої недостатня, коли мова заходить про протиракетну оборону.

Водночас у РФ, окрім міжконтинентальних балістичних ракет, є тактична ядерна зброя, що розміщується на ОТРК "Искандер". Для їх перехоплення на такій дальності SM-3 буде безпорадним. Але задачу перехопити ці ракети у США та багатьох країнах НАТО покладено на Patriot PAC3, пише видання.

Ядерні погрози РФ

Раніше УНІАН писав, що президент Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни. РФ, яка успадкувала ядерну зброю Радянського Союзу, має найбільший у світі запас ядерних боєголовок.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ядерну атаку РФ спроможні відбити певні системи ППО. За його словами, здатні відбивати такі атаки системи Patriot версії PAC-3 (протиракетна версія).

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