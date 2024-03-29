Президент України допускає, що окремі захоплені Росією території можливо деокупувати не обов'язково військовим шляхом.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що втрата російським диктатором Володимиром Путіним українських земель, окупованих з 2022 року, змусить його піти на діалог.

"Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що захопив, починаючи з 2022 року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні, а також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу", - розповів Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

Водночас, наразі, на думку очільника української держави, Путін не хоче ніякого діалогу.

Відео дня

"І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій, територіальна цілісність України", - наголосив Зеленський.

Також він сказав, що питання про час і хто братиме участь у перемовинах - це друге або третє питання. Окрім того, як наголосив Зеленський, треба змусити Путіна приділяти увагу розвитку його держави, а не загарбницьким війнам проти України.

"Для цього потрібно його послабляти. Послабляти на міжнародному рівні. Як? Ізолювати його економічно санкціями. Не просто штучно щось сказали про санкції, а потім знаходимо (шляхи) як їх обходити", - наголосив Зеленський.

Також президент України сказав, що додаткові 5-7 систем Patriot від США захистять індустріальні платформи в Україні для того, аби була можливість громадянам працювати і дітям ходити в школу. Додаткові системи ППО повинні допомогти розблокувати небо.

"І повірте, будуть кроки вперед. І це буде послаблення для нього (для Путіна)", - сказав Зеленський.

Переговори між РФ та Україною

Як повідомляв УНІАН, нещодавно під час інтерв'ю Путіна пропагандисту Дмитру Кисельову від російського диктатора прозвучало наступне: "Зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, якось безглуздо з нашого боку".

На думку одного з оглядачів німецького видання Bild Пилипа П'ятова, Путін використовує кожну військову слабкість для нападу і досягнення цілей - знищення України і поневолення українського народу. Під "переговорами" Путін насправді має на увазі не що інше, як капітуляцію України.

Заступник головного редактора видання Bild Пауль Ронцхаймер вважає, що мета Путіна ніколи не змінювалася: Путін хоче знищити Україну за рахунок ще більшої кількості своїх військ і військової економіки, позбавити її існування, стерти культуру.

Вас також можуть зацікавити новини: