Водночас західні таблоїди пишуть, що саме Путін стоїть за її вбивством.

Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив вбиту дочку головного ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна Дар'ю орденом "За мужність".

Про це повідомляється в указі Путіна на сайті Кремль.

"За мужність і самовідданість, виявлені при виконанні професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар'ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства "Царгород медіа", місто Москва (посмертно)", - наголошується в ньому.

Водночас таблоїд The Sun з посиланням на деяких західних політиків і представників розвідок стверджує, що за вбивством Дугіної стоїть Путін.

Економіст і експерт з питань, пов'язаних з Росією, Андрес Ослунд написав у Twitter, що Путін убив Дарину Дугіну. Він упевнений, що Україна не витрачала б свої ресурси на таку мету.

За його словами, Путін любить проводити операції під "чужим прапором". Експерт припустив, що метою був головний ідеолог.

Російський історик Юрій Фельштинський стверджує, що це вбивство — наслідок внутрішнього російського конфлікту.

"Вибух автомобіля відомого російського фашиста і ідеолога путінського режиму Олександра Дугіна був, мабуть, організований російськими спецслужбами. Дуже малоймовірно, що українські спецвідомства, які ведуть смертельну сутичку з агресором на території України, могли б направити своїх офіцерів до Москви для організації терористичних атак", - пояснив заявив Фельштинський.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства Дугіної. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби.

За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства-43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною дочкою, повідомили росЗМІ з посиланням на ФСБ.

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