Президент РФ Володимир Путін посмертно нагородив вбиту дочку головного ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна Дар'ю орденом "За мужність".
Про це повідомляється в указі Путіна на сайті Кремль.
"За мужність і самовідданість, виявлені при виконанні професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар'ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства "Царгород медіа", місто Москва (посмертно)", - наголошується в ньому.
Водночас таблоїд The Sun з посиланням на деяких західних політиків і представників розвідок стверджує, що за вбивством Дугіної стоїть Путін.
Економіст і експерт з питань, пов'язаних з Росією, Андрес Ослунд написав у Twitter, що Путін убив Дарину Дугіну. Він упевнений, що Україна не витрачала б свої ресурси на таку мету.
За його словами, Путін любить проводити операції під "чужим прапором". Експерт припустив, що метою був головний ідеолог.
Російський історик Юрій Фельштинський стверджує, що це вбивство — наслідок внутрішнього російського конфлікту.
"Вибух автомобіля відомого російського фашиста і ідеолога путінського режиму Олександра Дугіна був, мабуть, організований російськими спецслужбами. Дуже малоймовірно, що українські спецвідомства, які ведуть смертельну сутичку з агресором на території України, могли б направити своїх офіцерів до Москви для організації терористичних атак", - пояснив заявив Фельштинський.
Як повідомляв УНІАН, раніше ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства Дугіної. Там очікувано заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби.
За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства-43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною дочкою, повідомили росЗМІ з посиланням на ФСБ.