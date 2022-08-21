Дівчина під час вибуху перебувала в машині і загинула на місці.

У Підмосков'ї підірвали джип Land Cruiser Prado Дар'ї Дугіної - дочки відомого російського "філософа" і путінського пропагандиста Олександра Дугіна.

Вибух в автомобілі стався на Можайському шосе, в районі селища Великі Вяземи. Дівчина під час вибуху перебувала в машині і загинула на місці. За словами очевидців, авто вибухнуло під час руху.

Як повідомляють російські пропагандисти, у підірваному автомобілі повинен був їхати і сам консультант президента РФ Путіна Дугін, проте в останній момент сів в іншу машину.

Нагадаємо, ЗМІ дізнавалися, де після санкцій ховається коханка Путіна Кабаєва. У Путіна є велика яхта, заарештована в Італії після введення санкцій, яку він назвав на честь Кабаєвої. Коханка Путіна також розуміє, що летіти до Швейцарії їй "не дуже бажано". Зазначимо, що Британія також ввела санкції проти передбачуваної коханки Путіна Кабаєвої.

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