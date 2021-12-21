Під час розмови з Макроном Путін вкотре заявив, що Україна нібито затягує переговорний процес.

У вівторок, 21 грудня, президент Росії Володимир Путін поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови російський лідер назвав умову проведення зустрічі у нормандському форматі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

Зокрема, під час розмови з Макроном Путін вкотре заявив, що Україна нібито затягує переговорний процес.

"Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в нормандському форматі", - повідомив Кремль.

Читайте також"Це не наш вибір": Путін заявив, що РФ не хоче кровопролиттяВодночас Путін не уточнив, яких саме "конкретних кроків" чекає від української сторони.

Крім того, Макрон та Путін обговорили запропоновані Москвою так звані "гарантії безпеки" в Європі. Путін проінформував Макрона про "російську дипломатію, яка проводиться за цією темою".

Нагадаємо, минулого тижня Росія провела свої "червоні лінії" для НАТО та США. Вони включають вимоги до Альянсу відмовити Україні в членстві, брати у Москви згоду на розміщення військ у колишніх комуністичних країнах Європи та уникати розгортання військових сил або навчань у найближчому майбутньому в країнах, що межують з РФ.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки. "Ми повинні говорити один з одним, а це значить обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати", - зазначила Ламбрехт.

Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. Він заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантії невступу України до Альянсу.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в Україні.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

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