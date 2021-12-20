Президент Республіки Польща Анджей Дуда закликає Захід не йти на жодні поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну відносно України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав на спільній прес-конференції з президентами України Володимиром Зеленським і Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.
"Наша позиція стосовно цієї справи як президентів Люблінського трикутника дуже чітка: безпека України є фундаментальним питанням. Ми не повинні дозволити не лише військових нападів на Україну, але повинні зробити усе для того, щоби запобігти такому нападу. Я хочу сказати, що абсолютно проти будь-якої політики поступок стосовно Росії", – заявив Дуда.
Він наголосив, що Росія повинна припинити чинити акти агресії, пов`язані з нападами на сусідні країни, що відбулося у 2008 році з Грузією та у 2014 році з Україною.
Дуда підкреслив, що окупація Росією Криму порушує міжнародне законодавство.
Він сказав, що жодна демократична держава не може прийняти силову зміну кордонів в Європі.
"Коли ми ставимо питання: хто повинен поступитися? Ясно, що Росія повинна зробити крок назад", – наголосив Дуда.
Президент Польщі заявляє, що не можна погоджуватися на ультиматуми або шантаж президента РФ Володимира Путіна.
Читайте такожОчільниця Міноборони Німеччини закликала посилити персональні санкції проти Путіна"Найбільша помилка – це погоджуватись на шантаж. Ми повинні зайняти сильну позицію і не приймати шантажу... Якщо залишити якийсь простір, то вони (росіяни – УНІАН) цей простір займуть і підуть на Захід... Якщо немає серйозного опору, то вони підуть вперед, а якщо мати такий спротив, то ви не допустите ні агресії, ні війни", – сказав Дуда.
Своєю чергою Науседа вважає, що РФ намагається тиснути на Україну і створює загрозу для тісних зв'язків України з Європейським Союзом і НАТО.
"Ніхто немає права накладати вето і впливати на рішення і вибір незалежних держав. У нас дуже простий і чіткий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії. Усі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними в XXI столітті в Європі", – наголосив Науседа.
Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.
16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.
17 грудня Російська Федерація оприлюднила пропозиції для НАТО стосовно відмови від прийняття України до Альянсу і відмови "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".