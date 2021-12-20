Не можна погоджуватися на ультиматуми чи шантаж президента РФ, зазначив очільник польської держави.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда закликає Захід не йти на жодні поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну відносно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав на спільній прес-конференції з президентами України Володимиром Зеленським і Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

"Наша позиція стосовно цієї справи як президентів Люблінського трикутника дуже чітка: безпека України є фундаментальним питанням. Ми не повинні дозволити не лише військових нападів на Україну, але повинні зробити усе для того, щоби запобігти такому нападу. Я хочу сказати, що абсолютно проти будь-якої політики поступок стосовно Росії", – заявив Дуда.

Він наголосив, що Росія повинна припинити чинити акти агресії, пов`язані з нападами на сусідні країни, що відбулося у 2008 році з Грузією та у 2014 році з Україною.

Дуда підкреслив, що окупація Росією Криму порушує міжнародне законодавство.

Він сказав, що жодна демократична держава не може прийняти силову зміну кордонів в Європі.

"Коли ми ставимо питання: хто повинен поступитися? Ясно, що Росія повинна зробити крок назад", – наголосив Дуда.

Президент Польщі заявляє, що не можна погоджуватися на ультиматуми або шантаж президента РФ Володимира Путіна.

Читайте такожОчільниця Міноборони Німеччини закликала посилити персональні санкції проти Путіна"Найбільша помилка – це погоджуватись на шантаж. Ми повинні зайняти сильну позицію і не приймати шантажу... Якщо залишити якийсь простір, то вони (росіяни – УНІАН) цей простір займуть і підуть на Захід... Якщо немає серйозного опору, то вони підуть вперед, а якщо мати такий спротив, то ви не допустите ні агресії, ні війни", – сказав Дуда.

Своєю чергою Науседа вважає, що РФ намагається тиснути на Україну і створює загрозу для тісних зв'язків України з Європейським Союзом і НАТО.

"Ніхто немає права накладати вето і впливати на рішення і вибір незалежних держав. У нас дуже простий і чіткий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії. Усі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними в XXI столітті в Європі", – наголосив Науседа.

Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня Російська Федерація оприлюднила пропозиції для НАТО стосовно відмови від прийняття України до Альянсу і відмови "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

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Автор: Віталій Саєнко