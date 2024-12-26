За словами правителя РФ, якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, Кремль її використає.

Словаччина готова надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні. Про це заявив правитель Росії Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

За словами диктатора, у Кремлі не проти того, щоб Словаччина стала переговорним майданчиком. При цьому Путін з оптимізмом відповів на питання щодо ймовірного завершення війни в Україні 2025 року.

"Вашими б вустами та мед пити", - заявив він.

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Водночас Путін сказав, що РФ завжди відповідає дзеркально на удари по її території, і "якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми її використаємо".

Зокрема, правитель РФ попередив, що за потреби Москва може знову застосувати ракету "Орєшнік", але наразі "не поспішає з цим".

Інші заяви Путіна

Нещодавно правитель РФ Володимир Путін озвучив причину вторгнення в Україну. За його словами, він повинен був почати повномасштабне вторгнення в Україну раніше лютого 2022 року.

Як сказав Путін, Росія повинна була "підготуватися до цього" і "вибрати правильний момент" для початку повномасштабного вторгнення в Україну, а не "чекати моменту, коли вже неможливо буде нічого не робити".

Він також звинуватив Україну і Захід у тому, що вони "ввели в оману" Росію і не виконали Мінські угоди, і це нібито дало Заходу час підготувати Україну до майбутніх "військових дій" проти Росії.

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