Путін заявив, що повинен був почати повномасштабне вторгнення в Україну раніше лютого 2022 року.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що повинен був почати повномасштабне вторгнення в Україну раніше лютого 2022 року. Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), водночас Путін в інтерв'ю 22 грудня заявив, що неможливо сказати точно, коли це вторгнення повинно було відбутися.

При цьому Путін звинуватив Україну і Захід у тому, що вони "ввели в оману" Росію і не виконали Мінські угоди, і це дало Заходу час підготувати Україну до майбутніх "військових дій" проти Росії.

"Путін заявив, що Росія повинна була "підготуватися до цього" і "вибрати правильний момент" для початку повномасштабного вторгнення в Україну, а не "чекати моменту, коли вже неможливо буде нічого не робити", - йдеться у звіті.

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При цьому в ISW наголошують - Путін забув згадати, що Україна працювала над зміцненням своєї армії у якості оборонної відповіді на анексію Росією української території 2014 року і початок війни на сході країни.

Останні заяви Путіна про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня російський правитель Володимир Путін назвав умови для мирних переговорів з Україною. За його словами, підписувати мирну угоду він буде тільки з головою Верховної Ради, тому що президент Зеленський нібито "нелегітимний".

Також Путін заявив, що Росія готова вести діалог з Україною "без попередніх умов, але на основі Стамбульських домовленостей і реалій на землі".

Він також заявив, що ніхто не може збити "Орєшнік" і запропонував це "перевірити в Києві".

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