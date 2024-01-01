Аналітики розповіли, що вже зараз робить Путін для того, щоб його політика щодо України збереглася на десятиліття.

Президент РФ Володимир Путін і багато кремлівських чиновників глибоко впровадили в російську свідомість ідеї про те, що в України немає ідентичності і підстав для існування в якості незалежної держави.

Про це йдеться у підсумковому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що в РФ вважають, що будь-який український уряд, який не підпорядковується Кремлю, є пішаком Заходу і загрозою для РФ; що українські противники російського правління є нацистами, які хочуть геноциду росіян в Україні; і що у РФ є юридичне, моральне і релігійне зобов'язання викорінити ці надумані загрози і повернути Україні її законне місце як історично російської землі.

В Інституті зазначили, що Путін зробив ці аргументи частиною своєї президентської передвиборної кампанії 2024 року.

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Їх навіть включають до навчальних програм по всій РФ та окупованій території України. "Рупори Кремля говорять з російською аудиторією в один голос в цьому дусі. Путін навчає росіян виконувати завдання щодо підпорядкування України, і це навчання не припиниться та не зникне після досягнення угоди про припинення вогню. Фактично, він формуватиме думки та політику своїх наступників на роки чи десятиліття", - вважають експерти.

Таким чином, як вважають в Інституті, завдання, що стоїть перед Україною і Заходом, полягає в тому, щоб після закінчення війни бути готовими протистояти РФ, яка сповнена рішучості досягти своїх первинних цілей, які підкріплені бажанням помститися за свої невдачі в ході війни.

В ISW відзначили, що збиток, який війна завдає російській армії, допомагає знизити ризики швидкого відновлення Росією, але цей ефект носить тимчасовий характер, і його тривалість багато в чому залежить від того, наскільки Путін прихильний швидкому відновленню військового потенціалу Росії. Таким чином, кордон між Росією і Україною, на жаль, стане кордоном потенційно неминучого конфлікту у майбутньому.

Інші новини про Путіна

Президент України Володимир Зеленський у новорічній промові відзначив стійкість свого народу за часів війни, в той час як російський лідер Володимир Путін підкреслив єдність своєї країни в короткому посланні, і про війну згадав лише побіжно, пише Reuters, аналізуючи новорічні послання двох глав держав.

"Головний підсумок року, його головне досягнення: Україна стала сильнішою", - сказав Зеленський у телевізійному зверненні, яке перемежовувалося кадрами атакованих міст і зустрічами з лідерами західних союзників Києва.

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