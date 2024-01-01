За словами президента, українці сильніші разом, "без кожного з вас Україна буде неповною, неповноцінною".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях. За його словами, українці сильніші разом, "це час, на який так чекають і всі ті українці, що зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях".

"Усі, хто не втратив України в собі. Не дав окупувати свої голови, свої серця. Всі, хто береже Україну у своїх дітях. Береже наш прапор. Віру в повернення України. Знає, що всі очікування не даремні. І я хочу, аби ви відчули нашу вдячність вам за це. І пам’ятали: без кожного з вас Україна буде неповною, неповноцінною", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, сьогодні ми разом зустрічаємо Новий рік, "за нашим часом".

"З любов’ю до України. І ця любов – сильніша за окупацію. Ця любов до України – рушійна сила, якої так бояться загарбники. І Крим, Донбас, Луганщина, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь – усі наші – знайте: вороги насправді вас дуже сильно бояться. Не міжнародних організацій із політичними закликами, а українського духу українських людей, які доводили, доводять і доведуть, що ми сильніші. За неволю. Сильніші за ворога. Сильніші за цю війну. Бо ми – такий народ", - підкреслив Зеленський.

Новорічне звернення Зеленського

Володимир Зеленський зворушливо привітав українців з Новим роком. Глава держави підкреслив, що за цей рік країна та її громадяни стали сильнішими.

"Мало хто вірив, що виборемо 2022 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо 23-й. А сьогодні ми зустрічаємо 2024 рік", - сказав Зеленський.

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