Зеленський говорив про війну, Путін лише побіжно згадав про неї.

Президент України Володимир Зеленський у новорічну ніч вшанував стійкість свого народу в часи війни у довгій і ліричній новорічній промові, в той час як російський лідер Володимир Путін підкреслив єдність своєї країни в короткому посланні, і про війну згадав лише побіжно. Про це пише Reuters, аналізуючи новорічні послання двох гав держав.

"Головний підсумок року, його головне досягнення: Україна стала сильнішою", - сказав Зеленський у телевізійному зверненні, яке перемежовувалося кадрами атакованих міст і зустрічами з лідерами західних союзників України.

Reuters зазначає, що Зеленський згадав слово "війна" 14 разів у своєму 20-хвилинному посланні, пообіцявши, як і рік тому, що Україна переможе.

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"І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак – підлих, безжалісних, масованих – у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось", - сказав він.

Водночас чотирихвилинна промова Путіна, якого в березні очікують президентські вибори, різко контрастувала із заявами Зеленського, а також з його власною промовою минулого року, коли він назвав війну майже екзистенціальною боротьбою.

Цього року він назвав російських солдатів "нашими героями", але не назвав Україну на ім'я і не згадав про "спеціальну військову операцію" - так він називає війну.

"Ми не раз доводили, що можемо вирішувати найскладніші завдання і ніколи не відступимо, тому що немає сили, здатної нас розділити", - сказав Путін, підкресливши, що "ми - одна країна, одна велика родина".

Ні Путін, ні Зеленський не згадали про 1000-кілометрову лінію фронту, де жодна зі сторін не може досягти переваги.

І в той час як Зеленський говорив про близько 6000 попереджень про повітряні нальоти в Україні за минулий рік, Путін не згадав про жодну атаку - навіть про атаку, яку, за словами Росії, Україна здійснила на Бєлгород останніми днями.

Обидва говорили про силу своїх країн та їхніх народів: Путін заявив, що майбутні спільні зусилля зроблять Росію та її народ сильнішими, а Зеленський сказав, що війна вже продемонструвала силу українців.

"І так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: "Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік". Але цього року можемо додати: "Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими", - сказав український президент.

Новорічне привітання президента України

Володимир Зеленський зворушливо привітав українців з Новим роком. Глава держави підкреслив, що за цей рік країна та її громадяни стали сильнішими.

"Мало хто вірив, що виборемо 2022 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо 23-й. А сьогодні ми зустрічаємо 2024 рік", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях, зазначивши, що українці сильніші разом, "без кожного з вас Україна буде неповною, неповноцінною".

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