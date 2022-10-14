Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в окупований Росією Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього не було намірів знищувати Україну.

Про це він заявив на прес-конференції.

"Ми не ставили перед собою завдання знищення України. Ні, звичайно", - сказав він.

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Так Путін відповів на питання, чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава.

Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в окупований Росією Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".

Нагадаємо, в Кремлі неодноразово заявляли, що всі цілі війни з Україною будуть досягнуті, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

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