Раніше Путін заявив, що Росія розглядає можливість будівництва додаткових підводних газопроводів до Туреччини.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав пропозицію президента країни-агресора Путіна перетворити Туреччину на регіональний вузол поставок природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У нас є Національний розподільний центр, але він буде міжнародним. Наше Міністерство енергетики та російська сторона працюватимуть спільно. Тут не можна чекати", - сказав Ердоган.

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Як йдеться в матеріалі, Ердоган переконаний, що створення регіонального вузла поставок газу потенційно може зробити Туреччину ключовим маршрутом для російських потоків до Європи.

Газовий вузол буде створений, скоріш за все, в районі Фракії, що межує з Грецією і Болгарією.

У чому пастка для Путіна:

Разом з тим, як повідомляє Forbes, ідея зробити з Туреччини газовий хаб, може виявитися пасткою для Путіна.

"Незрозуміло, чи зможе "Газпром" здійснити проект технічно. У Росії тільки два сучасних трубоукладача - "Академік Черський" та баржа "Фортуна", а глибини в Чорному морі набагато більші, ніж в Балтійському... Політично такий проект можливий тільки в разі врегулювання з Україною, але тоді простіше і швидше буде розблокувати транзит через Польщу по газопроводу "Ямал—Європа", - йдеться в матеріалі.

"По-перше, проектування і будівництво будь-якого нового великого підводного трубопроводу зайняло б роки, - пояснює Forbes старший аналітик "БКС світ інвестицій" Рональд Сміт. - По-друге, для подальшого продажу цього газу в Європу, ймовірно, знадобиться політичний прорив. А в цьому випадку існує безліч експортних потужностей через Україну і газопровід "Ямал-Європа", також можна відремонтувати лінії "Північного потоку".

Як зазначається в матеріалі, проект розширення підконтрольного Росії та Туреччини південного транзиту в Європу виглядає в гіршому випадку мертвонародженим, в кращому — малопотрібним, але так чи інакше обійдеться "Газпрому" в мільярди доларів.

"Очевидно, просто переконфігурувати потоки всередині ЄС не вийде, оскільки великих газотранспортних перемичок між північно-західною і південною Європою просто немає", - заявив головний директор з енергетичного напрямку Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов.

Експерт сумнівається в потрібності цього проекту, враховуючи рішучість країн ЄС відмовитися від російського газу в найкоротший час. "За фактом російський газ гостро необхідний країнам ЄС в найближчі два-три роки, а потім потреба в ньому почне різко слабшати, — зазначає експерт. - Так, Європа дорого заплатить за свою відмову від російського газу, але ми поки не бачимо готовності ЄС йти на будь-які компроміси з Росією в питаннях свого енергопостачання".

Газова пропозиція Путіна:

13 жовтня 2022 року президент Туреччини зустрівся з Путіним у Казахстані, де вони обговорили низку питань, у тому числі щодо транзиту російського газу.

Росія хоче експортувати через Туреччину більше газу, зробивши з неї новий газовий "хаб", щоб зберегти свій енергетичний вплив на Європу.

За словами Путіна, Туреччина пропонує найнадійніший маршрут для доставки газу в Європейський союз, а пропонована платформа нібито дозволить встановлювати ціни без політики. Глава Кремля сказав Ердогану, що хаб буде "майданчиком не тільки для поставок, але і для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання".

Відносини Росії з Туреччиною:

Відносини з Туреччиною, членом НАТО, життєво важливі для Росії в той час, коли Захід обвалив на неї хвилю економічних санкцій, від яких Анкара утримується, пише Reuters. Разом з тим, Туреччина відкинула дії Росії щодо спроби анексії чотирьох українських областей як серйозне порушення міжнародного права.

Ердоган прагнув виступити посередником між Москвою і Києвом і домігся прориву в липні, коли разом з ООН уклав зернову угоду, що дозволяє відновити Комерційний експорт українського зерна з чорноморських портів, які Росія блокувала.

Російські офіційні особи заявили перед зустріччю Ердогана і Путіна, що готові вислухати пропозиції Туреччини про проведення мирних переговорів за участю Росії та Заходу.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

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