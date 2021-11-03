Президент Росії прибуде на півострів завтра, в четвер, 4 листопада.

Володимир Путін готується відвідати окупований Росією Крим.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

Путін прибуде на півострів завтра, в четвер, 4 листопада. Його візит пов'язано з Днем народної єдності - російським державним святом, яке відзначається 4 листопада, починаючи з 2005 року.

Російський президент планує відвідати Севастополь, де має зустрітися з губернатором від окупаційної влади.

Читайте також"Уявити собі не могла": Меркель зробила несподіване зізнання про Путіна й КримТакож, як зазначається, звідти за допомогою відеоконференції Путін візьме участь у засіданні Вищої Державної ради Союзної держави Росії та Білорусії.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на те, що в Чорне море зайшов військовий корабель США. За словами Путіна, Росії необхідно робити свої оборонні системи більш досконалими.

"...як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо швидко подивитися на нього в бінокль або у приціл відповідних систем оборони", - заявив глава РФ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова