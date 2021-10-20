На конференції буде присутній Володимир Зеленський.

Президент Росії Володимир Путін не братиме участі в Конференції ООН зі зміни клімату в Глазго.

Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"У Глазго, на жаль, він теж не полетить. Зрозуміло, російська сторона буде, але ми з організаторами знаходимося в контактах, тому, як це буде, ми розповімо пізніше", - сказав Пєсков.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський відвідає 26-ту сесію Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що у Великій Британії можливо пройдуть двосторонні зустрічі з "класичним" порядком: врегулювання конфлікту на сході України, деокупація Криму, захист прав політичних в'язнів та енергетична безпека.

Кліматична конференція в Глазго

26-ту сесію Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату організовують Великобританія та Італія. Вона пройде 31 жовтня - 2 листопада 2021 року в шотландському Конгрес-центрі.

Захід мав відбутися в листопаді 2020 року, але його перенесли через пандемію COVID-19.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський відвідає Великобританію з офіційним візитом в кінці жовтня.

Автор: Людмила Жерновська