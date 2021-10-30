Попереднього разу есмінець ВМС США USS Porter заходив у Чорне море 28 січня 2021 року.

Американський ракетний есмінець USS Porter (DDG78) увійшов у Чорне море.

Про те, що судно прямує до Чорного моря, 29 жовтня повідомило командування Шостого флоту Військово-морських сил США на сторінці у Twitter.

"USS Porter (DDG 78) розпочав північний транзит у Чорне море, щоб працювати із союзниками та партнерами НАТО в регіоні" - йшлося в повідомленні.

30 жовтня у Національному центрі управління обороною Росії заявили, що судно увійшло до Чорного моря і російський Чорноморський флот почав за ним стежити.

Читайте такожУ Бельгії розвідний міст перевернув машину з родиною і дитиною всередині (відео)"Сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, який зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня 2021 року", - цитує заяву російське видання RT, що фінансується урядом РФ.

Як повідомляв УНІАН, востаннє есмінець ВМС США USS Porter входив у Чорне море 28 січня 2021 року для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі та тренувань із союзниками та партнерами в регіоні.

Торік USS Porter брав участь у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze 2020 під егідою України та США.

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Автори: Ганна Бредіхіна, Катерина Комолова