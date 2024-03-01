Голосування можливе навіть попри величезну кількість поданих поправок.

Народні депутати запропонували понад 4 тисячі поправок до законопроекту про мобілізацію. Попри це, є всі шанси ухвалити законопроект вже до кінця березня.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, орієнтовно 4 березня секретаріат ВРУ має вже підготувати порівняльну таблицю до законопроекту про мобілізацію. До постатейного обговорення та врахування чи відхилення цих правок разом з тими, хто їх подавав, можуть приступити 5-6 березня.

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"Оптимістично – що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично – до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати та направити законопроект на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроект проголосувати в другому читанні", - додав Веніславський.

Закон про мобілізацію в Україні - останні новини

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті та суспільстві.

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати. Тепер профільний Комітет має розібратися з поправками до документа.

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