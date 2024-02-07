До другого читання вноситимуться поправки.

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) підтримало 243 народних депутати (при необхідних мінімум 226).

До другого читання народні депутати України вноситимуть поправки.

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По законопроекту доповідав в сесійній залі Верховної Ради України міністр оборони України Рустем Умєров.

Оновлено о 14:00. За законопроект в першому читанні проголосувало 178 нардепів із фракції "Слуга народу", 3- з фракції "Голос", 18 – група "Довіра", 17- із групи "Платформа за життя та мир", 12 – група "Відновлення України", 7- група "За майбутнє", 8 – позафракційні народні депутати.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначає, що законопроект прийнято без пропозицій Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. "Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", - зазначає він.

Закон про мобілізацію - що передбачає проект

Як повідомляв УНІАН, Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті і суспільстві.

В оновленому законопроекті прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік до 25 років (зараз становить 27), скасувати строкову службу й запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

Перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко сказав, що законопроект змінився після першої редакції, але в ньому залишаються кілька позицій, які викликають дискусії. Йдеться про питання, так званих, електронних повісток, щодо тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Є дискусії про аспірантів за рахунок державного і не державного замовлення (в урядовому законопроекті передбачено, що аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації – УНІАН).

Він зазначив, що очевидно, що правок буде багато до другого читання, бо закон дискутивний, але треба шукати порозуміння.

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