Загалом до документа подали понад 4 тисячі зауважень.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 27 лютого розпочав розгляд законопроекту про мобілізацію. До нього подали більш ніж 4196 правок.

Народний депутат і член оборонного Комітету розповів Федір Веніславський заявив, що Комітет поділив усі правки за змістом на 17 блоків.

"Учора пройшли перші шість блоків. Сьогодні продовжимо розгляд", - розповів нардеп у коментарі ТСН.

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За його словами, члени комітету відхилили питання про електронну повістку та електронний кабінет військовозобов'язаного.

"Щодо електронних повісток та електронного кабінету - Комітет не рекомендуватиме такі законодавчі нововведення і вважатиме їх відхиленими. Щодо обмеження інших конституційних прав і свобод, комітет теж буде проти. А саме щодо блокування банківських рахунків і надання консульських послуг", - пояснив Веніславський.

Водночас він зазначив, що в законопроєкт пройде - конкретизація повноважень органів держвлади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо участі в процесі мобілізації.

"Ми конкретизуємо їхні обов'язки, щоб вони не перекладали все на ТЦК і СП. Також точно пройде правка про необхідність громадян віком від 18 до 60 років носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його працівникам поліції або співробітникам ТЦК і СП. Також члени Комітету підтримали, що цей процес - перевірку документів і вручення повісток, потрібно фіксувати на відеокамеру", - розповів нардеп.

Також політик повідомив, що сьогодні Комітет розгляне питання про відстрочку від призову та бронювання.

Закон про мобілізацію в Україні - останні новини

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті та суспільстві.

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати.

Тепер профільний Комітет має розібратися з поправками до документа.

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