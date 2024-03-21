До другого читання було вилучено норми про певні обмеження для військових, що стосуються публікування інформації в Інтернет.

Верховна Рада України проголосувала за закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

"Парламент прийняв законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. "За" в цілому – 296", - повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram

Нардеп зауважив, що проект було значно доопрацьовано: "Підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію. Встановленно на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі".

Відео дня

За інформацією Железняка, до другого читання було вилучено всі норми про заборону військовим поширювати певну інформацію в медіа та мережі Інтернет.

Закон про соцзахист військових та поліцейських - головні новини

У грудні минулого року у парламенті було зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист - №10313. Документ зареєстрований депутатами різних фракцій.

У пояснювальній записці до проекту зазначалось, що він розроблений "з метою удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, пенсійне забезпечення, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності". Зауважувалось, що проект закону передбачає правове регулювання й інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби.

Законопроєкт №10313 містив норму, згідно з якою військовослужбовці не мають права поширювати в медіа та мережі Інтернет інформацію, яка дозволяє визначити (зокрема шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення):

геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань;

характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання.

22 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт.

Вас також можуть зацікавити новини: