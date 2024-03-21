МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, який спрямований на вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.

Основні положення законопроекту:

Людина, що знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії росії, має її задекларувати. Ця процедура буде спрощена та безкоштовна.

Цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси. Впродовж 24 - декларує або здає їх.

Якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені законом невідповідності - її вилучатимуть органи Нацполіції.

Зазначається, що таким чином цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану. Нині МВС та Національна поліція у співпраці з депутатами готують пропозиції для покращення проєкту закону до другого читання.

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