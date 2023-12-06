Законопроектом пропонується закріпити норми щодо встановлення та зарахування пільгової вислуги років для визначення розміру пенсії.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Відповідний проект закону №10313 зареєстрований депутатами різних фракцій та опублікований на сайті парламенту.

"Документ розроблено з метою удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, пенсійне забезпечення, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності. Проект закону передбачає правове регулювання й інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби", - мовиться у пояснювальній записці до документу.

Відео дня

Законопроектом пропонується закріпити норми щодо встановлення та зарахування пільгової вислуги років для визначення розміру пенсії.

До вислуги років для визначення розміру пенсії за цим законопроектом, зараховується на пільгових умовах:

час проходження військової служби під час дії воєнного часу (стану) - один місяць служби за два місяці;

час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів - один місяць служби за три місяці;

час безпосередньої участі у бойових діях під час дії воєнного часу (стану) - один місяць служби за чотири місяці;

час перебування у полоні, якщо полонення не було добровільним і особа яка потрапила у полон безпосередньо приймала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів і перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти миру і людства - один місяць служби за п’ять місяців.

Також в документі передбачено норму щодо звільнення від виконання службових обов’язків військовослужбовців у разі хвороби дитини віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, із збереженням грошового забезпечення на весь період хвороби дитини.

Крім того, в законопроекті передбачені норми щодо недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями та щодо надання військовослужбовцям одноразової відпустки при народженні дитини відповідно до статті 19-1 Закону України "Про відпустки" із збереженням грошового забезпечення у повному розмірі;

Мобілізація в Україні

Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю поставлено завдання підготувати комплексний план з мобілізації. Цю задачу доручив їм безпосередньо президент Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: