Рада провалила звільнення голови Фонду Держмайна Віталія Коваля

Віталія Коваля призначили головою Фонду державного майна України у листопаді минулого року.

Верховна Рада України провалила голосування за відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за дане рішення проголосувало лише 225 народних депутатів України.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Віталій Коваль подав заяву про відставку. За повідомленням Ярослава Железняка, Коваль може перейти в Мінагрополітики.

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"‎По Ковалю чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки"‎, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Довідка УНІАН. Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року. Першу освіту він отримав у Тернопільській академії народного господарства, де вивчав банківську справу.

У 2006-2019 роки Коваль був очільником та співзасновником низки підприємств, які пов'язані з АПК, будівельною та транспортною галузями. Мова, зокрема, про ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс" та ТОВ "РГС-Логістикгруп".

Відомо, що Коваль - віце-президент Асоціації спортивної боротьби України, а також член Національного олімпійського комітету України. Віталій Коваль одружений, виховує двох доньок.

Віталій Коваль - останні новини

Підприємця призначили головою Фонду державного майна 21 листопада 2023 року.

До нього цю посаду займав Рустем Умєров. Верховна Рада звільнила його з посади голови Фонду державного майна у вересні 2023-го.

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