Верховна Рада сьогодні, 21 листопада, проголосувала за призначення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram. За його словами, призначення Коваля на посаду голови ФДМУ підтримало 279 депутатів.
Хто такий Віталій Коваль - основі факти біографії
Віталій Коваль народився у Рівенській області в місті Березне 28 липня 1981 року. Першу освіту отримав у Тернопільській академії народного господарства, де вивчав банківську справу. Закінчив навчання у 2003 році зі ступенем магістра. Протягом 2004-2006 років Коваль працював за фахом, мав посаду в кредитному департаменті Укргазбанку.
У 2017 році новий глава Фонду держмайна здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.
Впродовж 2006-2019 років Коваль був очільником та співзасновником низки підприємств, пов'язаних з аграрною, будівельною та транспортною галузями. Йдеться про ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".
Коваль одружений, виховує двох доньок, наразі є членом Національного олімпійського комітету України.
Призначення голови Фонду держмайна – останні новини
Раніше на посаді Голови Фонду держмайна був Рустем Умєров. На цій посаді він перебував з вересня 2022 року.
Пізніше, у вересні 2023 року, Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду державного майна, яку він обіймав з 7 вересня минулого року.
Вже 6 вересня парламент ухвалив рішення про призначення Умєрова на посаду міністра оборони України.