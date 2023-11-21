Дане рішення підтримало 279 депутатів.

Верховна Рада сьогодні, 21 листопада, проголосувала за призначення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram. За його словами, призначення Коваля на посаду голови ФДМУ підтримало 279 депутатів.

Хто такий Віталій Коваль - основі факти біографії

Віталій Коваль народився у Рівенській області в місті Березне 28 липня 1981 року. Першу освіту отримав у Тернопільській академії народного господарства, де вивчав банківську справу. Закінчив навчання у 2003 році зі ступенем магістра. Протягом 2004-2006 років Коваль працював за фахом, мав посаду в кредитному департаменті Укргазбанку.

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У 2017 році новий глава Фонду держмайна здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Впродовж 2006-2019 років Коваль був очільником та співзасновником низки підприємств, пов'язаних з аграрною, будівельною та транспортною галузями. Йдеться про ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Коваль одружений, виховує двох доньок, наразі є членом Національного олімпійського комітету України.

Призначення голови Фонду держмайна – останні новини

Раніше на посаді Голови Фонду держмайна був Рустем Умєров. На цій посаді він перебував з вересня 2022 року.

Пізніше, у вересні 2023 року, Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду державного майна, яку він обіймав з 7 вересня минулого року.

Вже 6 вересня парламент ухвалив рішення про призначення Умєрова на посаду міністра оборони України.

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