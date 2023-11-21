Сьогодні Верховна рада проголосувала за нового главу Фонду державного майна України / фото t.me/yzheleznyak

Верховна Рада сьогодні, 21 листопада, проголосувала за призначення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.  

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram. За його словами, призначення Коваля на посаду голови ФДМУ підтримало 279 депутатів.  

Хто такий Віталій Коваль - основі факти біографії

Віталій Коваль народився у Рівенській області в місті Березне 28 липня 1981 року. Першу освіту отримав у Тернопільській академії народного господарства, де вивчав банківську справу. Закінчив навчання у 2003 році зі ступенем магістра. Протягом 2004-2006 років Коваль працював за фахом, мав посаду в кредитному департаменті Укргазбанку.

Відео дня

У 2017 році новий глава Фонду держмайна здобув ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету.

Впродовж 2006-2019 років Коваль був очільником та співзасновником низки підприємств, пов'язаних з аграрною, будівельною та транспортною галузями. Йдеться про ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Коваль одружений, виховує двох доньок, наразі є членом Національного олімпійського комітету України.

Призначення голови Фонду держмайна – останні новини 

Раніше на посаді Голови Фонду держмайна був Рустем Умєров. На цій посаді він перебував з вересня 2022 року.  

Пізніше, у вересні 2023 року, Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду державного майна, яку він обіймав з 7 вересня минулого року.

Вже 6 вересня парламент ухвалив рішення про призначення Умєрова на посаду міністра оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: