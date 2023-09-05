Умєров має зайняти вакантну посаду міністра оборони.

Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна, яку він обіймав з 7 вересня минулого року.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. За його словами, це рішення підтримали 302 народних обранці. Також Железняк проанонсував, що вже у середу, 6 вересня, Умєров знову виступатиме перед народними депутатами, але вже як кандидат на посаду міністра оборони, яка стала вакантною після сьогоднішнього голосування за відставку Олексія Резнікова.

"Завтра чекаємо знову на призначення міністром оборони України", - зазначив він.

Відео дня

Зміна міністра оборони - деталі

Розмови про можливу відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України почалися після перших скандалів навколо корупційних закупівель для ЗСУ харчування та військової форми і спорядження.

Вони знову посилилися після закупівлі зимової форми для армії. У серпні журналіст Юрій Ніколов в розслідуванні вказав, що ціни на куртки для ЗСУ, закуплені в 2022 році, втричі зросли в ціні після їх доправлення з Туреччини до України. Вони нібито з літніх перетворилися в зимові. Сам міністр Резніков заперечував це, зазначаючи, що це "маніпуляції" журналіста.

З вересня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, а також назвав кандидатуру на цю посаду - голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.

За словами президента, що Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Після цього Резніков подав на розгляд до парламенту заяву про свою відставку та заявив, що готовий відзвітувати про свою роботу перед нардепами.

Вас також можуть зацікавити новини: